Svar till insändaren ”Sverigedemokraterna välkomnar ett rekordval!” i Härryda-Posten 5 september

Debatt

I en insändare i Härryda-Posten den 5 september hänvisar skribenterna till ett citat i Länsstyrelsens remissvar i frågan om Pridesymboler i en förtidsröstningslokal i Härryda. Citatet är ryckt ur sitt sammanhang. För att förstå innebörden behöver man läsa fortsättningen också. Därför återger vi citatet i sitt sammanhang:

”Prideflaggan har i olika sammanhang kommit att användas i politiskt syfte, vilket inte minst framgår av de händelser som föranlett Valnämndens ordförandes beslut och Valnämndens eventuella omprövning. Detta saknar, såsom Länsstyrelsen bedömer det, emellertid betydelse i den aktuella sakfrågan. De aktuella vimplarna ska bedömas utifrån om den aktör som står bakom desamma avser utsätta väljaren som besöker förtidsröstningslokalen för politisk påverkan, vilken omfattning den politiska propagandan i så fall kan anses ha och i vilka former den söker fånga väljarnas intresse. Vidare är fråga om de tidskrifter och böcker som presenterats på ett bord i bibliotekets lokaler kan anses utgöra propaganda som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Tidskrifter och böcker är ett naturligt inslag i ett bibliotek och det är, enligt Länsstyrelsen, tveksamt om de ens ska anses falla in under vallagens bestämmelser.”

Hela vårt remissvar finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Anna Blomberg

Valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalands län