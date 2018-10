Bergtäkten kan rasera allt som vi byggt upp

Debatt

Jag är en av de boende på Aleslätten i Härryda, strax utanför den bergtäkt, deponi och asfaltsanläggning som Samgräv planerar att bygga intill vårt lilla samhälle. Hur man kan välja att förbise både de människor som finns och lever runt om dessa planerade områden, men även den i viss mån rödlistade natur vi har omkring oss, övergår mitt förstånd. I vår omedelbara närhet ska det dumpas förorenade massor när Västlänken nu byggs i storstan. Vi som bor på landet blir de som får sota för det.

Jag har läst den artikel där du Roger, VD för Samgräv, intervjuas i Härryda-Posten (14/3 2018), angående detta. Jag tycker att din attityd är sanslöst arrogant gentemot oss som bor här. Vi som redan nu är omringade av bergtäkter och deponier.

Jag ställer mig oerhört frågande till uttalandet att ”grannarna inte kommer att märka det här”. Hur menar du då? Hur kommer dessa garantier att se ut, då du säger att vi inget kommer märka. För det bör väl vi kunna se som en garanti då, från din sida, när du uttalar dig på det viset? Jag tror även att jag kommer märka om mitt vatten försvinner från mitt hus. Om grundvattnet försvinner går inte detta obemärkt förbi. Det är inte så värst längesedan det anlades en bergtäkt i vårt närområde då detta blev följen.

Jag bjuder gärna in dig och dina medarbetare på Samgräv till en vistelse hos oss på Aleslätten. Ni kan få komma under de sprängningar som pågår och sitta i mitt hus, i dag beläget cirka 800 meter från en av bergtäkterna. ­Efter detta så undrar jag om någon av er skulle uttrycka er så plumpt angående den planerade bergtäkten ni företräder. Vi som bor här intill de ­befintliga bergtäkter som ­redan finns har sättningar i våra hus. Men det verkar ju som om Samgräv inte ens ha hört talas om de markvibrationer som kommer från denna täkt.

Jag bjuder gärna in till en sommarkväll ute på altanen här hos oss. Att ständigt ­höra ljudet av fåg…”Nej, vad ­säger jag”… från stenkrossen, borrningarna och allt annat ljud från den befintliga verksamheten som finns i vår närhet. Ingen verkar ta någon som helst hänsyn till det faktum att våra dagar och kvällar redan idag innehåller oljud från de tre verksamheter som finns runt om oss. Så varför inte bygga en till? 300 meter från den närmaste bostaden! Dessutom har Samgräv ansökt om att utöka tiden för denna verksamhet. Inte bara det faktum att ni planerar bergtäkter i vårt område, utan det är med stor sorg vi har förstått att det även ska dumpas avfall hos oss i Härryda nu när Västlänken håller på att byggas. Runt omkring vårt boende, rikt på djur och naturliv.

Jag välkomnar representanter från Samgräv hem till mig när vindriktningen kommer från anläggningen som finns intill vårt område idag. Så kan vi stå där och njuta och djupandas in allt stendamm tillsammans. Jag menar nu det dammet som är C-klassat som hälsovådligt! Det dammet som ger upphov till KOL och cancer! Det dammet som ni säkert skulle vilja se att era barn får en möjlighet att andas in. Kom bara, jag bjuder gärna på kaffe på min altan. Efter att jag har torkat av alla möbler förstås. Som jag ständigt måste göra på grund av allt stendamm. Ni vet det där dammet som ni påstår inte kommer drabba oss, då vinden för det mesta ligger gynnsamt åt ett annat håll. För det var ju så ni skrev i ert välformulerade brev till oss boende på Aleslätten och Rya. Vad är det för argument? Att vi ska hoppas att väder och vind är gynnsam?

Sen har vi ju trafiken. Vi som har barn i skolåldern ska be dem cykla till skolan medans 220 tur och retur resor med 35 ton tunga lastbilar åker förbi. Jag känner mig inte särskilt trygg i detta. Jag hade hellre sett en satsning på cykelbanor än bergtäkter om jag säger så.

Jag tycker att dina uttalande i Härryda-Posten är allt annat än genomtänkta. Dessutom sticker det i alla fall i mina ögon när det verkar tas så lätt på saken. Men det är ju fullt förståeligt då jag antar att inga representanter från Samgräv bor i den omedelbara närheten till det oljud och de stötvågor som vi ständigt är drabbade av. Då är det ju väldigt lätt att kanske bli lite arrogant. Vi företräder ju olika världar. Jag och min familj som har valt att satsa på vårt boende. Vi har lagt ner alla våra besparingar och tagit nya lån för att bygga upp någonting som våra barn ska växa upp i och som vi kan bli gamla i. Detta kan denna verksamhet faktiskt helt förstöra. Och jag är inte helt beredd på att bara ge upp det vi har byggt upp.