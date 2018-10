Fann balans med hjälp av yoga

Profilen

Från början var veckans yogapass ett sätt att varva ner och överleva en stressig vardag men efterhand blev Lotta Norin allt mer biten.

– Jag blev mer och mer nyfiken, läste böcker och började yoga hemma, berättar hon.

Nu är hon utbildad lärare i Mediyoga och driver sedan några månader tillbaka Mölnlycke Yoga och Meditationscenter tillsammans med sin forna yogalärare Martina Everding Olsson.



Det räcker med att kliva in i yogasalen där dagsljuset strilar in genom de skira, vita gardinerna för att känna hur lugnet infinner sig. Vi sätter oss på varsin kudde på golvet och Lotta berättar att hon just har haft ett lunchpass i Yinyoga. En man blev så avslappnad att han somnade och snarkade ljudligt.

Lotta Norin har alltid varit nyfiken och gillar att prova på nya saker. När hon för några år sedan fick ett erbjudande om att prova yoga hoppade hon på och insåg snart att detta var precis vad hon behövde.

– Det blev min räddning. Med jobb som förskollärare, tre barn och alla åtaganden som det innebär blir det lätt för mycket. Jag tror inte jag är typen som kör över mig själv och bränner ut mig men en del småsymptom har man ju haft, som att man tappar ord. Det är så många tankar i huvudet på en gång, säger hon.

Lätt att bränna ut sig

Hon berättar att det är just förskollärare och lärare som toppar sjukskrivningsstatistiken.

– Jag har jobbar i förskola i 30 år och i vissa perioder blir det lite för mycket. Du kan aldrig göra en sak i taget för du blir hela tiden avbruten. Jag har hört att det tar en kvart att switcha tillbaka när man blir avbruten och med små barn händer det precis hela tiden, säger Lotta.

Förutom att vara närvarande för barnen och uppfylla deras behov är det krav och förväntningar från föräldrar men också dokumentation som ska göras och rapporter som ska skrivas.

– Det är jätteroligt att träffa många människor men det blir jättemånga relationer på en dag. När man kommer hem efter jobbet vill man gärna bara vara själv så det drabbar ens sociala liv, säger Lotta men fyller i att det också är mycket positivt med att jobba i barnomsorgen.

– Det är inte så många som möts av en grupp glada barn som kommer fram och kramar en när man kommer till jobbet. Jag jobbar fortfarande 50 procent på Finnsjöns förskola och det känns ganska gött, säger Lotta.

Blev instruktör

Efter att ha gått på yogapass i ett par år ville Lotta fördjupa sig mer och gick en utbildning i Mediyoga. Efter två terminer var hon färdig instruktör och började hoppa in och hålla i yogapass på Yoga by link i Landvetter där hon jobbade extra under två år.

Så småningom blev hon sugen på att driva egen verksamhet och för ett par månader sedan slog hon och Martina Everding Olsson, som haft yogakurser i Mölnlycke i flera år, upp portarna till Mölnlycke yoga och medi­tationscenter.

– När man väljer rätt väg öppnar sig dörr efter dörr, säger Lotta.

Det finns väldigt många olika varianter av yoga. Mediyoga, som Lotta är utbildad i, har sitt ursprung i Kundaliniyoga och används av fysioterapeuter på de flesta vårdcentraler som behandling vid exempelvis migrän eller utbrändhet. Det finns en rad olika övningar som är utprövade för att ha en viss effekt.

Lotta håller i grundpass i Mediyoga, pass för att motverka stress och återställa hormonbalansen, gravidyoga och Yinyoga.

Snart kommer hon även starta klasser i restorative, ett extremt lugnt pass med fokus på återhämtning. Då ska man med hjälp av mjuka bolstrar hitta en ställning som ger fullkomlig avslappning. Den positionen behåller man sedan i 20 minuter innan man byter till en annan ställning. För att antalet ställningar inte ska bli för litet är passen på en och en halv timme.

– Man behöver 12-15 minuter för att bli av med spänningar i kroppen. Man ska hamna i ett tillstånd mitt emellan sömn och icke-sömn, säger Lotta.

Hennes kollega Martina har pass i Kundaliniyoga, Hathayoga, Yinyoga och Medicinsk yoga.

Lockar allt fler

Medan yoga för ett antal år sedan fortfarande upplevdes som lite flummigt och konstigt är det i dag allt fler som fastnar för det och ser det som ett sätt att koppla bort vardagen och få ny energi.

– Det är väldigt mycket stress i dagens samhälle och vi är för dåliga på att få återhämtning, säger Lotta.

Stressen bidrar till att rubba hormonbalansen och skapa spänningar i kroppen. Lotta tar höftböjaren som exempel på en muskel som påverkas av stress. Det är en muskel som aktiveras när vi utsätts för fara för att vi snabbt ska kunna fly. Att leva under konstant stress innebär att höftböjaren alltid är spänd, vilket i sin tur påverkar nervsystemet.

– Vår kropp är fantastisk, det finns hela tiden ett back up-system som går in och stöttar när kroppen kommer i obalans, men när det pågår för länge kraschar det tillslut. Vi är för dåliga på att lyssna på kroppen, i stället för att lyssna när den skriker ska vi lyssna när den börjar viska. Det är det yogan kan hjälpa oss med, säger Lotta.

Majoritet kvinnor

Hon brinner för att dela med sig av sina kunskaper och får mycket tillbaka från sin yogautövare. Än så länge är kvinnorna i majoritet, men genom att ha egna pass för ”stela män” har de även lyckats locka en hel del män.

– Jag tror att de känner att de är lite på bortaplan inom yogan men när de väl kommer hit tycker de att det är bra. Efter ett tag inser de att det inte är så flummigt och blir sugna på att även prova andra yogapass, säger Lotta.