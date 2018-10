Konst i Härryda bjöd på öppet hus

Bild: JENNY FÖRANDER TESTADE NYTT. Konstföreningen Konst i Härryda bjöd in företag och deras konstföreningar från hela Göteborgsområdet på Öppet hus men det var få som tog sig tid att besöka utställningen i Kultur i byns lokaler i Landvetter.

Konst

Föreningen Konst i Härryda laddade upp med snittar och bjöd företag och konstföreningar på öppet hus.

– Det är något helt nytt vi testar, det är synd att de inte kommer, säger konstnären Gun Kling.



Nej, någon rasande uppslutning var det inte när Härryda-Posten tittade förbi Kultur i byns lokal i Landvetter i onsdags eftermiddag. Kanske var det fortfarande för tidigt på dagen?

I lokalen fanns dock fyra av de 15 utställande konstnärerna som berättade om tanken bakom evenemanget. Många större företag har egna konstföreningar som köper in konst att hänga på väggarna och brukar bjuda in konstnärer som får visa upp sina alster. Nu ville konstnärerna i Konst i Härryda i stället bjuda in företagen. På så sätt skulle konst­föreningarna kunna ta del av en stor variation konst från olika konstnärer på en och samma gång.

– Vi tänkte det var en bra grej att vi är så många, säger Birgitta G:son Santesson.

Målar akvarell

Hon har relativt nyligen blivit Landvetterbo och visar upp sina två akvareller som ingår i utställningen.

– Jag kallar dem murfigurer. Jag såg dem i form av fuktfigurer på en kyrkogårds­mur i Enskede och har målat dem i olika versioner, bland annat de här två, säger Birgitta som ägnat sig åt akvarellmåleri sedan 2007.

Mölnlyckebon Irma Roos gillar också att måla akvarell. Hon har målat hela livet men det har blivit mer intensivt de senaste 15 åren. Hennes tavlor hämtar inspiration från naturen.

– Vi är mycket uppe i Härjedalen och jag hämtar inspiration därifrån. Jag målar aldrig av utan jag börjar måla och så blir det som det blir.

Vad är det som är så speciellt med naturen i Härjedalen?

– Det är fjällnaturen, lugnet. Det är samma sak som med havet, det är underbart, säger Irma.

Skålar och smycken

Bengt Manfredsson från Eskilsby ställer ut skålar och ljusstakar i järnsmide och smycken.

– Järnsmidet är hand­slaget och så bränner jag det med linolja för att det ska bli svart. Det är en teknik man hållit på med i säkert tusen år, säger han.

Järnsmidet var tidigare ett intresse han delade med sin hustru.

– Det var hon som höll på mest, då hade jag ett civilt jobb, men sedan hon gick bort för fyra år sedan har järnsmidet upptagit en stor del av min tid, berättar Bengt.

Gun Kling ägnar sig mest åt skulptur men även måleri. Hon skulpterar ofta människo­kroppar.

– Jag tittar på känslan, kroppsspråket, mina kroppar har sällan några ansikten. Kroppen kan säga något själv, säger Gun.

Inspireras av former

Hon hittar också inspiration i naturen, gärna på hösten då trädens skulpturala former framträder och antar mer mänskliga former.

Hon skulpterar i stengodslera och kompletterar det med andra material, som rostigt järn och betong.

– Jag gillar allt som har patina och har en historia med sig, det vurmar jag för. Och det jordnära, ­säger Gun.

Hon började sin konstnär­liga bana med att gå en akvarellkurs 1995. Intresset tog fart och några år senare gick hon en treårig konstutbildning i Ängelholm.

– Jag är tillbaka i Mölnlycke sedan 2010. Nu är det det här jag vill hålla på med, säger hon.

Utställningen skulle plockas ned samma kväll men för den som vill se mer av Härrydakonstnärernas konst är det redan på lördag vernissage för föreningens höstutställning i konstgången i Mölnlycke kulturhus. Där deltar elva konstnärer med verk i olika tekniker.