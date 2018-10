Malin är en mästare på cosplay

Cosplay

Malin ”Tokah” Ivarsson från Mölnlycke har vunnit både SM och NM i cosplay.

Under höstlovet kommer hon till Landvetter kulturhus för att inspirera andra som vill börja göra sin egna cosplays.



Rör ingenting. Det är en av de oskrivna regler som gäller när man träffar på en cosplayare.

– Det ligger mycket arbete bakom, förklarar Malin och berättar att det finns många historier om hur folk går fram för att ta på någons dräkt och lyckas ta sönder den.

I många fall kan det ligga år av arbete bakom en dräkt. Malin själv gjorde sin första cosplay långt innan hon ens kände till att företeelsen fanns.

– Jag var 12-13 år och hittade starwars. Då sydde jag en egen Darth Maul-dräkt. Jag visste inte att cosplay fanns utan tyckte bara att det var kul att göra kläder, säger Malin.

Lång paus

Bland vännerna var det dock ingen som nappade så det dröjde 12-13 år till innan hon tog upp intresset igen.

– Det var min syster som är nio år yngre som frågade om jag hade hört talas om cosplay. Då hade jag hört ordet men trodde att det bara handlade om att klä sig som animé- och mangafigurer. Det visade sig att man kunde vara vad som helst så då började jag med det, säger Malin.

Det första hon gjorde var att hjälpa sin syster att tillverka en sköld och ett armskydd till karaktären Link i spelet Zelda. Hon hittade tutorials på Youtube, lånade böcker och så var hon i gång.

– Jag lärde känna en tjej i Göteborg som också höll på och vi åkte på vårt första konvent, Närcon sommar, där vi träffade andra. Nu är vi ett gäng som är spritt över hela landet, säger Malin.

Nu kanske det börjar bli dags att berätta vad cosplay är för dem som inte redan är insatta. Ordet är en förkortning av ”costume play” och innebär att klä ut sig till en fiktiv karaktär som kan vara hämtad ur en serie, animé, ett datorspel eller en film.

– Vissa tycker att det är roligt att ha dräkterna på sig och åka på konvent och träffa andra. För mig är hantverket en stor del av cosplay, men det är helt okej att köpa dräkter också, säger Malin.

Bra att vara klurig

Till vardags är hon civilingenjör och jobbar med att programmera dataspel. En viss ingenjörsmässig klurighet har hon nytta av även när hon cosplayar.

– Det handlar om att lösa problem. Vissa grejer behöver man programmera, exempelvis har jag gjort en ryggplåt med ledlampor som jag har lött ihop, dem måste jag programmera så att jag får dem att lysa som jag vill, säger Malin.

Förutom att hon älskar hantverket och problemlösningen gillar Malin att tävla.

– Det är något visst med backstage-hänget på en tävling, det skapar gemenskap att vara nervösa tillsammans innan man ska gå upp på scenen. Dessutom är det något extra att göra klart sin cosplay till. Vi som tävlar i Sverige har en chatgrupp där vi peppar varandra, det är väldigt generöst – vi är ­inte rivaler utan som kompisar som kommer med goda råd, säger Malin.

Tar mycket tid

Inför SM i våras hade hon jobbat på sin cosplay i ett och ett halvt år – ett skin (en variant) till karaktären Reaper i spelet Overwatch som kallas Mariachi Reaper.

– Jag har sett gott om Reaper men inte många Mariachi Reaper. Reaper ska vara lite läskig men Mariachi Reaper kan uppfattas som lite fjantig med sin sombrero och gitarr, säger Malin och berättar att hon fått beröm för att ha förvandlat karaktären från att vara fjantig till att bli cool.

– Jag hade en vision om att göra karaktären lite stilig och lyxig med skräddarsydd kavaj och manschettknappar, det var väl det jag hade lyckats med.

Det finns många olika nivåer på tävlingar. I vissa handlar det bara om att visa upp sin dräkt men för att tävla i SM krävs det betydligt mer. För det första gäller det att kvala in, antingen via en kvaltävling eller genom att bli nominerad av en jury. I SM tävlar tio deltagare som bedöms enligt fyra olika kriterier; hantverk, likhet med karaktären, framförande och teknik.

– Det är mycket förberedelser. Innan tävlingen ska man skicka in ljud och önskemål om ljus och ledskärmar och hur det ska förändras under framförandet. Det görs intervjuer som visas upp, det är mellanakter och dansare. Arrangörerna har ambitionen att göra en så bra show som möjligt, det är kul men utmattande, säger Malin.

Två minuter på scenen

Varje deltagare har två minuter på sig att göra ett framförande på scenen.

– Det tar lång tid att skriva ett performance och komma på något bra, man vill att folk ska förstå vad som händer även om de inte känner till karaktären, samtidigt ska det vara en handling som passar karaktären, säger Malin.

Hon poängterar att man inte behöver vara lik sin karaktär rent fysiskt – alla får cosplaya vilken karaktär man vill; storlek, ålder, kön eller hudfärg spelar ingen roll.

Malin Ivarsson är inte bara regerande svensk mästare. Några månader efter SM vann hon även de nordiska mästerskapen NCC (Nordic cosplay championship).

Nu känner hon sig färdig med Mariachi Reaper och är i full färd med att skapa två nya cosplays, karaktären Aloy från spelet Horizon zero dawn och Wondrous Cassia från Heroes of the storm. I februari är det dags för SM 2019.

– Nu känner jag att jag kan vara med bara för att det är kul, säger Malin.