Många skäl att inte börja röka

Mölnlycke

A Non Smoking Generation är på turné över landet för att få ungdomar att låta bli att börja röka.

Den här gången skippar de hälsoargumenten och visar i stället hur tobaksindustrin bidrar till livsfarligt barnarbete i fattiga länder.



– Jag vill så klart inte börja röka och nu hatar jag tobak ännu mer, säger Adam Widén i klass 8a på Djupedalsskolan.

Tillsammans med de andra högstadieeleverna på skolan har han just lyssnat till A non smoking generations föreläsning Tobaksbarn som handlar om hur tobaksbolagen utnyttjar bönder i fattiga länder för att få dem att börja odla tobak. Material till föreläsningen har organisationen samlat in under en studieresa till Malawi, ett av världens fattigaste länder som också är ett av de länder som är mest beroende av tobaks­odling.

Blir skuldsatta

Föreläsarna berättar om hur tobaksbolagen låtar ut pengar till bönderna för att de ska kunna börja odla tobak. Bönderna blir då skuldsatta och tvingas fortsätta odla tobak för att kunna betala tillbaka lånen – som växer fortare än inkomsterna eftersom merparten av pengarna går till tobaksbolagen.

När bonden inte har råd att betala någon för att jobba ute på tobaksfälten blir det i stället de egna barnen som tvingas lämna skolan för att bli tobaksarbetare.

Djupedalseleverna får se filmer från Malawi där tobaksarbetande barn berättar om det slitsamma och hälsovådliga arbetet ute på fälten.

Varken Adam Widén eller klasskompisen Émile Almroth har haft några funderingar på att börja röka. Ingen i klassen röker tror de, möjligtvis någon enstaka.

– Man vet redan att det inte är bra och att man inte ska börja, säger Adam.

– Jag har alltid haft en jätte­negativ inställning till rökning, tidigare har det varit mest av hälsoskäl men nu är det även av rättviseskäl, säger Émile.

Lång turné

Föreläsarna Emelie Rohdén och Jeanette Lindström är ute på en fyra månader lång turné för att möta skolelever över hela landet. Målet är naturligtvis att få så många ungdomar som möjligt att avstå från att börja röka, men den här gången siktar man inte in sig på ungdomarnas hälsa utan på att berätta om tobaksindustrins negativa inverkan i länder där tobaken odlas.

– Man ser ganska tydligt att hälsoperspektivet inte biter på ungdomar men de har en stor empati och är intresserade av sin omvärld, säger Emelie Rohdén.

Adam och Émile tror att kunskaperna om hur tobaksindustrin fungerar kan få folk att tänka efter innan de börjar röka.

– Jag tror att det ligger kvar i bakhuvudet, säger Adam.