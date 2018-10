Pixbos monstervändning mot stjärnlaget

Innebandy

Underläge 9–4 på bortaplan i den tredje perioden mot fjolårets SM-finalister Falun – då stod Pixbo för en sanslös vändning efter bland annat tre mål av Martin Östholm och totalt fem poäng av Axel Larson.

2.59 in i den tredje perioden hittade Faluns Omar Aldeeb nätmaskorna bakom Pixbomålvakten Jon Hedlund för att ge hemmalaget en 9–4-ledning och där var uppförsbacken enormt brant för Mölnlyckelaget. Pixbo skulle dock inte ge sig.

Gustav Fritzell skickade in 9–5 och 9–6. Adam Persson proppade in 9–7 efter drygt tolv minuter i den tredje perioden. Axel Larson gjorde 9–8 och noterade där sin femte poäng i matchen och när klockan stod på 19.15 kom den tidigare så osannolika kvitteringen genom Martin Östholm som fullbordade sitt hattrick med kvitteringen.

– Vi sa till varandra inför den tredje perioden att vi skulle våga gå för det. Det är riktigt starkt att vi tar matchen till en förlängning och jag tycker att det är välförtjänt. Det är klart att 9–9-målet som blev spiken var väldigt skönt, säger Martin Östholm.

Matchen gick sedan till förlängning och där var det Falun som dominerade.

– De vinner första tekningen och sedan har de bollen fram till att vi avgör. Det var en bonus att vi fick extrapoängen där, säger Martin Östholm.

Matchvinnare i förlängningen blev Jens Milesson som satte 10–9-målet framspelad av Gustav Fritzell.

Segern innebär nu att Pixbo besegrat både Storvreta och Falun under säsongsinledningen. Storlagen som alltså gjorde upp i SM-finalen senast.

– Det är såklart ingenting man tar för givet att göra. Vi hade en plump senast mot Sirius, men överlag tycker jag vi får vara nöjda med säsongsinledningen, säger Östholm som beskriver sin egen match så här:

– Jag trivs i matcherna mot de bra lagen när det kanske blir lite mer fartfyllt och fram och tillbaka. Det blir lite mer innebandy och det passar mig bättre än när vi möter lag som ligger lågt och plockar bort mig. De här matcherna är klart roligare, säger Martin Östholm.