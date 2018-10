Shakespeare för hela familjen

Bild: JENNY FÖRANDER KÄRLEKSTRASSEL. En magisk kärleksört sätter fart på känslorna i En midsommarnattsdröm som Wendelsbergs teaterelever spelar för skolelever och allmänhet under hela oktober.

Teater

I lördags var det premiär och nu spelas Shakespeares klassiska pjäs En midsommarnattsdröm på Wendelsbergs teater under hela oktober.

I teaterelevernas tappning har pjäsen bearbetas för att passa hela familjen.



– Den riktar sig till barn men eftersom det är Shake­speare och en riktig klassiker kan den beröra så många fler. Alla i familjen kan få ut något av det, säger Inez Dernbrant som spelar den olyckligt förälskade Helena.

Även om texten har bearbetats är mycket sig likt i den klassiska pjäsen. Exempelvis är alla repliker på vers.

– Det har varit lärorikt att försöka vara lika naturlig och trovärdig även om man talar på vers, säger Michelle Ström som spelar hovslagare.

– Ja, det är lätt att fastna i att det är repliker, säger Inez.

– Men det blir mycket lättare att komma ihåg texten, fyller Michelle i.

Hela klassen är med

Alla elever som går andra året på Wendelsbergs tal­dramatiska linje medverkar i pjäsen. Det är den första produktionen där hela klassen jobbar ihop och förberedelserna har pågått sedan skolstarten i augusti.

Under oktober kommer eleverna att framföra pjäsen nästan dagligen, under veckorna bjuds skolklasser och andra grupper in och på helgerna är det öppet för allmänheten. Totalt blir det 28 föreställningar.

– På vardagarna spelar vi två gånger om dagen. Det blir en utmaning att fokusera på att ha samma energi varje gång vi spelar, säger Michelle.

En riktig klassiker

Som teaterstuderande har de alla matats med Shake­speares texter men Erik Mattsson, vävare och åsna, tycker att det är först nu han har förstått hur bra de är.

– Jag har alltid tyckt att han är tråkig, men det här är en jättebra text. Man förstår verkligen varför det är en klassiker, säger han.

Gunnar Klint, alias Demetrios, håller med.

– Det är när man kommer över stadiet att inte förstå som man förstår att det är en klassiker, säger han.

Inez tycker att de är lätt att tycka om handlingen.

– Det handlar mycket om kärlek, det har ju varit ett stort tema i alla tider, säger hon.

I pjäsen vävs flera olika historier samman. Teseus, hertig av Aten, planerar bröllop med amasonernas drottning Hippolyta. En grupp hantverkare repeterar pjäsen om Pyramus och Thisbe som ska framföras på bröllopet.

– Vi spelar teater i teatern, det är lite meta, säger Erik Mattsson.

Magisk kärleksört

I skogen grälar älvkungen Oberon med älvdrottningen Titania. Han droppar kärleksört i hennes ögon för att hon ska förälska sig i den första hon ser när hon vaknar. Sam­tidigt pågår ett kärleksdrama mellan fyra ungdomar som får förvecklingar när Lysander, som har tänkt rymma med Hermia, av misstag får kärleksört i ögonen och i stället förälskar sig i Helena. Som i sin tur är förälskad i Demetrios. Som vill gifta sig med Hermia. Som är kär i Lysander.

Hur det slutar avslöjar jag inte.

Hur känns det att spela teater för barn?

– Det ska bli så spännande och utmanande. Förra året var det något barn i publiken som plötsligt utbrast ”Titta, han svettas!” under föreställningen, säger Michelle.

– Vi har ju repat så mycket utan publik och har kunnat framföra våra repliker utan att bli avbrutna, det kommer att bli jättesvårt att inte börja skratta själv om det är någon i publiken som kommer med någon rolig kommentar, säger Erik.

– Barn ger väldigt ärliga och direkta reaktioner. Det ska bli skithäftigt och jättesvårt, säger Inez.

Många intryck

Gunnar Klint beskriver hur exempelvis ljud, ljus och rekvisita spelar en mycket större roll när man spelar för barn.

– Det är så många intryck, medan vuxna fokuserar på storyn kan det vara något helt annat som fångar barnens uppmärksamhet, säger han.