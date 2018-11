Tvåmålsskytten: ”Funkade väldigt bra idag”

Innebandy

Pixboherrarna har haft väldigt svårt med bottenlagen under säsongsinledningen, men det spöket såg man till att lura bort under onsdagskvällen. ”Rävarna” tog nämligen en komfortabel hemmaseger i matchen mot Höllviken.



Tendenserna fanns stundtals även under förra säsongen och även under inledningen av denna har Pixbo levererat topprestationer mot topplagen och besegrat både Storvreta och Falun, men mot lagen som antingen huserar eller tippats längre ned i tabellen har man haft betydligt svårare.

– Man säger att det inte underskattning, men innerst inne är det väl det. När man möter topplagen kör man ju lite extra hårt och ser man att man möter ett lag som vi ”ska” slå så blir det en liten underskattning som tyvärr spelar in och då gör vi inte tillräckligt med mål. Det är det som hänt i de tidigare matcherna och det får vi skärpa oss med, säger Pixbospelaren Charlie Sköld.

Under onsdagskvällen lyckades trots allt Pixbo ta ett steg i att bryta den trenden. Då gästade nämligen Höllviken som fått en riktigt tuff inledning på hösten och då såg Mölnlyckelaget till att göra den ännu tuffare och inte minst med hjälp av just Charlie Sköld. Forwarden lyckades nämligen göra två mål i matchen som till slut blev 8–5 till de rödvita gänget.

– Jag tycker det funkade väligt bra idag. Kul att få göra lite mål också, säger Sköld.

Hur upplever du målen?

– Det första var väl ett så kallat skitmål. ”Jeppe” (Jesper Andreasson) skjuter, bollen studsar ned och jag trycker in returen. Det andra tycker jag var väldigt tjusigt. Anton (Eriksson) hittar en jäkla go djupledspass och jag lyckas runda målvakten. Gött att den gick in, säger Charlie Sköld.

Det var Pixbo som var det spelmässigt bättre laget i matchen även om Höllviken hade sina möjligheter. Inte minst när gästerna fick ett flertal numerära överlägen, men Pixbo var täta i sin box och tog chanserna offensivt. Bland annat genom säsongens hemvändare Albin Thurén.

– Bollen kom över till Jens (Milesson) på vänsterkanten och jag kommer högt i slottet och tar emot den, tar några steg in och skjuter så det var skönt, säger Albin Thurén.

Thurén vände tillbaka till Pixbo efter en sejour i den schweiziska högstaligan och skillnaderna när han kommit till SSL har varit påtagliga.

– Det är tio gånger mer taktiskt spel, tanke och bolltempo här. Förutom hemjobbet skulle jag säga att allt annat håller högre nivå i Sverige. Det är mycket mer välutvecklat på alla plan här förutom att springa snabbt, för det kan de, säger Thurén.

Hur har det känts för din del sedan du kom tillbaka?

– Halvknackigt. Jag jobbar bra, men det sista lilla i anfallsspelet har saknats. Det fattas lite, men ändå helt okej, säger Albin Thurén.

FAKTA

8–5

Pixbo–Höllviken

SSL

Målen, Pixbo: Charlie Sköld 2, Gustav Fritzell 2, Andreas Stefansson, Martin Östholm, Adam Persson, Albin Thurén.