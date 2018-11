Lindblad siktar mot VM: ”Måste åka bättre än någonsin”

Längdskidor

Det blev en stabil säsongspremiär för Landvettersonen Anton Lindblad. Nu hoppas den nyblivna pappan att göra sin bästa vinter i karriären och äntligen få chansen i ett mästerskap.



I helgen drog längdskid­säsongen i gång med den klassiska premiären i Bruksvallarna. Tävlingen innebär ett skate-lopp på tio kilometer under fredagen, ett klassiskt 15-kilometerslopp under lördagen och avslutningsvis sprint under söndagen.

På startlinjen under samtliga dagar stod Landvetterfostrade Anton Lindblad. 28-åringen fick också en ganska bra start på helgens tävling i skateloppet.

– Det kändes bra i början och jag kunde hänga med i toppen där jag ville vara, ­säger Lindblad.

Tappade i slutet

Det blev sedan en hård fajt mot slutet av det tio kilometer långa loppet och han lyckades inte riktigt hålla ihop åkningen på samma sätt som under inledningen. I mål skulle han ändå landa på en tolfteplats.

– Jag hade väl hoppats på lite mer. Jag orkade inte riktigt hålla tekniken i åkningen hela loppet, men det var helt okej, säger Lindblad.

Under lördagens klassiska lopp skulle det gå ännu bättre. Lindblad, som dragits med en förkylning tätt inpå premiären, hade inte riktigt de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential i Bruksvallarna, men åkte stabilt och kunde till slut bli sjua och sjätte bästa svensk under lördagen.

”Finns mer”

– Det var ett bättre lopp och ett bra resultat även om jag själv känner att det finns mer att hämta. Man vill alltid åka väldigt bra i premiären, men man får också inse att det tar några lopp att helt komma in i tävlingsformen. Det var jättekul att åka i alla fall. Som vanligt har det varit en lång försäsong och när det börjar närma sig går man alltid bara och väntar på att få tävla, säger Lindblad.

Blivit pappa

Just försäsongen blev också aningens speciell det här året. I april blev nämligen Anton Lindblad pappa till sonen Ruben.

– Det känns jättebra och är verkligen härligt. Det är en omställning, men allt har gått bra och alla mår bra så det är verkligen kul. Det ger en lite distans till skidåkningen också som kan vara bra.

Hur kändes försäsongen i övrigt?

– Det blev lite mindre träning än vanligt när han föddes, men efter det har jag kört på. Jag vill satsa fullt ut och nu när man blivit lite äldre och mer erfaren så vet man hur mycket träning som krävs.

Förra säsongen blev en stabil sådan för Anton Lindblad. Även om de där riktiga toppla­ceringarna i de stora loppen kanske uteblev så visade han ändå att han kunde vara med och slåss med de bästa när chanserna på världscupen kom. Till den här säsongen hoppas Landvettersonen få fortsatt förtroende i världscupen och där kunna åka så pass bra att det landar i en biljett till VM i februri.

– Det är ett drömmål. Jag har åkt en hel del världs­cuper genom åren, men att få åka ett mästerskap är det jag saknar. Jag kommer vara tvungen att göra min bästa säsong och åka bättre än någonsin om jag ska få den chansen, men jag tror att jag har kapaciteten. I ärlighetens namn är det flera som slutar i svensk skid­åkning just nu så det finns lite luckor i distansloppen, säger Anton Lindblad.