Ludwigson målskytt i sista matchen

Fotboll

Gustav Ludwigson lämnade Sävedalens IF i division 2 för Örgryte IS och superettan till den här säsongen. Ludwigson, som fått sin fotbollsuppfostran i Mölnlycke IF, förväntades få slita hårt för speltid, men som han tog för sig. Anfallaren har varit ett av superettans stora utropstecken den här säsongen och i lagets sista seriematch, hemma mot Landskrona, var det Ludwigson som noterades för Öis avslutande mål den här säsongen. Fullträffen innebar 4–0 till Öis och den innebar Gustav Ludwigsons elfte mål den här säsongen.