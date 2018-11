Sju till sjukhus efter skottlossning

Mölnlycke

Sju personer har skadats under en skottlossning vid en festlokal i Mölnlycke. En stor polisinsats har pågått på platsen under natten och tolv personer har anhållits av åklagare misstänkta för olika brott i samband med händelsen.

Larmet kom klockan 21.19 på lördagskvällen. Polis kallades till en lokal i Mölnlycke med anledning av misstänkt skottlossning. I lokalen pågick en fest. På plats konstaterades flera personer skadade.

Polisen ville till en början inte inte kommentera ärendet. Under natten pågick en stor polisinsats. Ett område kring festlokalen spärrades av och tekniker arbetade platsen. Flera personer har också hämtats in till polisen för förhör under natten.

Under söndagsmorgonen bekräftade polisen att totalt sju personer vårdas på sjukhus efter händelsen. Vilken typ av skador och hur allvarliga de är vill polisen inte svara på.

Polisen har startat en förundersökning gällande försök till mord. Vid niotiden på söndagen gick polisen ut med att tolv personer anhållits av åklagare under natten. Personerna är misstänkta för olika brott i samband med händelsen. Mer än så vill polisen inte säga med hänvisning till att åklagaren nu leder förundersökningen.

– Några detaljer kring händelsen har vi inte. I och med att personer nu anhållits är det åklagaren som leder arbetet, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisens tekniker kommer att finnas på plats under dagen för att genomföra den tekniska brottsplatsundersökningen.