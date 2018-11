Tjeckiskans poängsuccé fortsätter

Innebandy

Två mål och två assist i storsegern mot Sirius. Pixbospelaren Eliska Krupnova fortsätter ösa in poäng den här säsongen. Dessutom gjorde Mia Karjalainen sitt första hattrick i klubben.



Det var absolut inget snack om saken. Pixbodamerna körde över Sirius på hemmaplan och det var framför allt i den tredje perioden som uppvisningen var ett faktum. Pixbo gick nämligen in i den sista tredjedelen med en 3–0-ledning och skulle sedan notera åtta mål under de sista tjugo minuterna för att till slut vinna matchen med hela 11–1.

– Sirius brukar vara bra mot topplagen. De brukar kunna stänga igen. Jag tror inte det är många matcher de släppt in elva mål de senaste åren. Jag tycker vi gör en helt okej match. Det är små detaljer som vi kan göra bättre, men vi gör en bra laginsats. Förra året hade vi vunnit den här matchen med 5–1, nu vinner vi med 11–1, säger Pixbotränaren Per Tjusberg.

Nyförvärvet inför säsongen, Mia Karjalainen, var effektiviteten själv i det offensiva spelet och gjorde tre mål i matchen.

– Vi har flyttat Mia till vänstersidan där hon spelat hela sitt liv. Det märks att hon är tryggare där och hon får gärna fortsätta göra två-tre mål för så mycket chanser skapar hon, säger Per Tjusberg.

En annan som gjorde mål, närmare bestämt två stycken och spelade sedan också fram till ytterligare två, var tjeckiskan Eliska Krupnova.

Den offensiva landslagsstjärnan har inlett säsongen ruskigt starkt och verkar inte vilja slå av på takten. När åtta matcher är spelade har Krupnova noterat 20 poäng (10+10) och ligger med det på en sjätteplats i SSL:s poängliga. 20 poäng är ett poäng mer än hon gjorde under hela förra säsongen.

– Vi har flyttat upp henne på topp istället för center som hon spelade ifjol. Eliska är bäst nära målet och är grym på att jobba in bollar och slå in halvvolleys. Sedan har vi hittat en bra omgivning till henne, säger Per Tjusberg.