Hanna och Liamoo sjunger duett i Melodifestivalen

Bild: PRESSBILD EFTER IDOL. De har båda slagit igenom för allmänheten via programmet Idol. Nu ska Hanna Ferm och Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen sjunga duett i Melodifestivalen.

Allmänt

Hanna Ferm är en av deltagarna i Melodifestivalen 2019. Det är i den andra deltävlingen i Malmö som Pixbosångaren sjunger duett med Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen.



Det är inte första gången som Hanna Ferm och Liamoo sjunger duett. I fjol när Hanna medverkade i Idol var ­Liamoo, som vunnit talangtävlingen året innan, gästartist och fick framföra en ­duett tillsammans med Hanna.

Sedan dess har de hållit kontakten och låten Hold you som de ska framföra i Melodi­festivalen har de båda varit med och skrivit.

– Den handlar om att våga­

­öppna upp sitt hjärta igen när man vet hur det känns att få sitt hjärta krossat. Det är något vi båda har egna

erfarenheter av, man blir rädd för kärleken och stänger av. Låten handlar om att uppmuntra en att våga göra det igen, säger Hanna.

Blev klart nyligen

Hon berättar att det blev klart att de skulle vara med i Melodifestivalen bara någon vecka innan deltagarna offentlig­­gjordes förra veckan.

– Det har funnits på kartan men frågan har varit med vad och hur och om. Jag och Liamoo har velat göra något ihop, inte just Mello, men så kom möjligheten och det är ju ett väldigt bra skyltfönster, säger Hanna.

Som de flesta känner till kom Hanna Ferm tvåa i förra upplagan av Idol. För några veckor sedan kunde man se henne i tv-rutan igen då hon var tillbaka i programmet för att sjunga den klassiska duetten Up where we belong med Bragi Bergsson.

– ”Duett-tjejen”, skämtar Hanna om sig själv och fortsätter:

– Jag gillar att sjunga själv också men det är väldigt kul att sjunga med andra. Musik är glädje och kärlek och det är kul att dela det med andra. Man vill ju dela med sig av sina känslor, säger Hanna.

Hur kändes det att vara tillbaka i Idol?

– Det kändes jättekul men lite skumt. Det var som att det satt kvar i muskelminnen att man skulle bli nervös när man klev in där. Jag skulle inte vilja göra hela grejen igen men jag har tänkt att det skulle vara kul att få komma tillbaka för en dag och nu fick jag göra det. Jag var väldigt mån om att Bragi som jag sjöng med skulle få komma fram och synas och det gjorde han. Det kändes jättebra.

Bragi tog sig långt i tävlingen men åkte ut i fredags.

Vad gör du annars nu för tiden?

– Det är ju skolan och så Mello nu. Plus mitt soloprojekt, jag håller på och skriver musik till mig själv och åker runt och gigar. I morgon (i lördags) ska jag åka runt med julklappsvagnen i Göteborg och samla in julklappar till behövande, jag gör en del såna grejer också.

Men då ska du inte sjunga?

– Nej, det gör jag bara för att det är fint. Sedan försöker jag ta körkort också men det har jag fått lägga på hyllan ett tag.

Och nu är det mycket att göra inför Melodifestivalen?

– Ja, det blir intensivt i och med att jag bor i Göteborg och det mesta händer i Stockholm. I morse gick jag upp klockan fyra i Stockholm för att ta tåget hem till Göteborg.

Hanna berättar att de fortfarande håller på att fila på låten de ska framför i Mello.

Hur ser du på era konkurrenter i Melodifestivalen?

– Det är jättemånga jätte­duktiga med. Det är som i Idol att jag inte ser dem som konkurrenter, de är ju med på samma villkor som vi. Jag är nöjd om jag känner att vi gör vårt bästa och ger allt. Sedan är det ju svenska folket som får avgöra, det handlar inte om att jag ska vara bäst.

Sedan är det kul att det är ganska många jag känner som är med. Jan Malmsjö var väldigt gullig, säger Hanna.

Är det några speciella deltagare som du tror kommer att hamna i toppen?

– Jag tror på 15-åriga Bishara, han är svinduktig. Jon Henrik Fjellgren tror jag också går långt, han kom ju tvåa sist och har en egen stil som är uppskattad och fin.

Hanna och Liamoo är med i den andra deltävlingen som går i Malmö. Där tävlar de mot Andreas Johnson, Malou Prytz, Oscar Enestad, Jan Malmsjö, Vlad Reiser och Margaret.