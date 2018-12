Mölnlycke

I måndags eftermiddag upptäckte ägarna till ett fritidshus på Högadal i Mölnlycke att någon brutit sig in via ett fönster. Gärningspersonen hade använt en trappstege för att klättra in och hade orsakat brytskador på karm och fönsterbåge. Husägaren har ännu inte upptäckt något som saknas.