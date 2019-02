Jubilerar med att bli Årets yogalärare

Bild: JENNY FÖRANDER FEMÅRSJUBILERAR. Det har gått fem år sedan Linn Eggen och Kristjana Helgadottir Berndtson startade Yoga by link i Hindås. Nu har de 53 klasser i veckan på fyra olika orter. I förra veckan korades Linn Eggen till Årets yogalärare på en gala i Stockholm.

Bild: JENNY FÖRANDER FEMÅRSJUBILERAR. Det har gått fem år sedan Lina Eggen och Kristjana Helgadottir Berndtson startade Yoga by link i Hindås. Nu har de 53 klasser i veckan på fyra olika orter. I förra veckan korades Lina Eggen till Årets yogalärare på en gala i Stockholm.

Personligt

Lina Eggen

Ålder: 40 år.

Bor: Hindås.

Familj: Man, en son och två hundar.

Gör: Driver yogastudion Yoga by link tillsammans med Kristjana Helgadottir Berndtson.

Andra intressen: ”Jag lägger mycket tid på mina hundar, två Cavalier king charles spaniel.”



Kristjana Helgadottir Berndtson

Ålder: 44 år.

Bor: Hindås.

Familj: Man och tre barn.

Gör: Driver yogastudion Yoga by link tillsammans med Linn Eggen.

Andra intressen: ”Jag läser väldigt gärna och nu försöker jag lära mig franska. Jag brinner för yogafilosofin med dess gamla sagor och sensmoral och läser mycket om det.”





HINDÅS: Tillsammans har de satt Hindås på yogakartan och fått tio procent av ortsborna att gå på yoga.

Nästan exakt fem år efter att de slog upp portarna för första gången finns nu Yoga by link på fyra orter med totalt 53 yogapass i veckan.

I förra veckan fick Lina Eggen dessutom ta emot utmärkelsen Årets yogalärare på Yogagalan i Stockholm.



Lina Eggen var så glad över att ha blivit nominerad att bara det hade räckt gott och väl. Att hon dessutom skulle vinna utmärkelsen hade hon aldrig vågat tro.

– De andra nominerade var ju lite kändisar i yogavärlden som skrivit böcker, jag gick och var lite starstruck och tänkte att jag borde ha tagit med mig deras böcker för att få en autograf, ler Lina.

Elever som nominerar

Hon tycker det känns fint att det är elever som har gått på hennes yogaklasser som har tagit sig tid att skriva till juryn och motivera varför just hon var värd att få priset. I motiveringen står det om Linas resa, från det att hon brände ut sig och gick in i väggen till att hon hittade en väg framåt via yogan och nu delar med sig av sina erfarenheter till andra.

– Jag brände ut mig i samband med en graviditet och drabbades av förlossningsdepression. Tidigare hade jag bara gjort yoga för att träna kroppen men nu började jag ta till mig den meditativa delen. Det blev verkligen en livlina för mig, utan yoga hade jag inte klarat det, säger Lina.

Träffades på kurs

Så småningom blev hon sugen på att själv ge kurser i yoga och anmälde sig till en utbildning i Globalyoga i Göteborg. Där träffade hon Kristjana Helgadottir Berndtson.

– Vi hade aldrig träffats förut trots att vi båda bor i Hindås och våra män tränar cykling ihop. Det var som kärlek vid första ögonkastet, det är inte så ofta man träffar en ny bästa vän när man är nästan 40, säger Kristjana.

Hon är lärare från början men har också jobbat i träningsbranschen i många år som ledare för olika pass på gymmet.

– Först tränade jag yoga som komplement till det andra, men till slut går det ju inte att bli starkare och snabbare. Då insåg jag att yoga är så mycket mer än bara träning och gick över till det, säger hon.

Öppnade eget

De nyfunna vännerna bestämde sig för att starta en yogastudio ihop i Hindås. De startade med fyra klasser i veckan, men intresset växte snabbt och redan andra terminen var de uppe i 14 klasser per vecka och bestämde sig för att satsa fullt ut.

– Vi sade upp oss från våra andra jobb. Det kändes jättekul att det gick att driva det här på en så liten ort, säger Lina.

Varför är det så många som vill yoga i Hindås?

– Det har blivit som en träffpunkt, det finns ju inte något café i Hindås. Ryktet spred sig från mun till mun och sedan var det igång. På en termin var vi upp i 300 medlemmar, säger Lina.

– Vi har ett brett utbud av klasser som passar alla. En del pass är inriktade på stress, vi har haft klasser för män men nu vågar de också gå på de vanliga klasserna, vi har yoga för atleter, för seniorer och för barn. Den yngsta medlemmen är fyra år och den äldsta blir 84. I Landvetter har vi en som är 89, säger Kristjana.

Ja, för verksamheten stannade ju inte i Hindås.

– Vi tänkte att vill de yoga i Hindås så vill de säkert det i Landvetter också, säger Lina.

På fler orter

Med andra ord slog de snart upp dörrarna i Landvetter och inte långt därefter öppnade de en tredje yogastudio i Bollebygd. Sedan två år tillbaka finns Yoga by link även i Mölnlycke.

– Det är väldigt roligt att det har blivit så stort. Det ska gå att yoga längs hela riksväg 40, skrattar Kristjana.

Hon ansvar nu för klasserna i Mölnlycke och Landvetter medan Linn har hand om Hindås och Bollebygd. De har dessutom 16 anställda som håller i olika klasser.

De letar inte aktivt för att kunna dra igång fler ställen men dyker det upp en bra lokal kan det hända att de fortsätter att växa.

– Men vi kommer inte att dra oss in mot city, det är i de här småorterna som vi vill göra yogan tillgänglig. Det ska vara lätt att komma dit, lätt att parkera eller ta sig dit kollektivt. Det har stor betydelse, säger Kristjana.

De betonar att yoga kan vara så mycket mer än bara ett träningspass. För många utövare är stunden på yogamattan som en inre resa och ett sätt att lära känna sig själv.

– Varje klass har ju en mental intention och tanken är att man ska få med sig någonting som man kan fortsätta att tänka på efter att man gått härifrån, säger Kristjana.

De beskriver yogastudion som en oas i vardagen. Någon som är stressad kommer för de lugna passen som ger återhämtning, för någon annan är yogan ett komplement till annan fysisk träning.

– Det känns extra varmt i hjärtat när yogisarna sitter kvar i soffan och pratar efteråt, det blir djupa och ärliga samtal, säger Lina.

Behovet av återhämtning ökar

De tror inte att yoga är någon övergående trend, tvärtom blir behovet allt större i och med att människor blir allt mer stressade.

– Många människor kör på och tänker att de ska vila sen, till helgen eller på semestern, men efter att kroppen har gått på adrenalin under lång tid slutar det med att man blir sjuk när man ska koppla av, säger Lina.

– Det handlar om att se vad som spelar roll. Vardagen är inte bara en transportsträcka till helgen eller semestern, det är vardagen som är livet nu och det gäller att vara närvarande, säger Kristjana.

De känner sig aldrig fullärda utan strävar hela tiden efter att vidareutbilda sig inom olika områden. Lina har exempelvis utbildat sig till stresscoach och håller i kurser för personer som har blivit utbrända.

– Då träffas vi i mindre grupper. Det är samtal, yoga, andning, meditation, säger Lina.

De tycker att det är en fantastisk förmån att få ha sitt stora intresse även som sitt jobb.

– Jag har alltid en yogaklass klockan åtta på morgonen på julafton, det är en tradition som vi har. Folk brukar fråga om jag verkligen ska jobba på julafton men jag svarar att jag ska ju bara yoga. Det brukar vara smockfullt, säger Kristjana.

Lina Eggen

Ålder: 40 år.

Bor: Hindås.

Familj: Man, en son och två hundar.

Gör: Driver yogastudion Yoga by link tillsammans med Kristjana Helgadottir Berndtson.

Andra intressen: ”Jag lägger mycket tid på mina hundar, två Cavalier king charles spaniel.”



Kristjana Helgadottir Berndtson

Ålder: 44 år.

Bor: Hindås.

Familj: Man och tre barn.

Gör: Driver yogastudion Yoga by link tillsammans med Linn Eggen.

Andra intressen: ”Jag läser väldigt gärna och nu försöker jag lära mig franska. Jag brinner för yogafilosofin med dess gamla sagor och sensmoral och läser mycket om det.”